Edição de inverno do “Campo Mourão no Prato” terá coquetel oficial

A edição de inverno do “Festival Gastronômico Campo Mourão no Prato” 2025 vem com uma novidade: o lançamento de um coquetel exclusivo, elaborado em parceria com o Senac, que será a bebida oficial do festival. Nesta terça-feira (5), foi realizada no Senac uma banca para degustação e definição de dois coquetéis: um com álcool e outro sem álcool.

Uma das exigências era de que os drinques tivessem como ingrediente a maçã, que é a única fruta que faz parte do prato típico mourãoense, o Carneiro no Buraco. Além da maçã, os drinques tem como base limão e Gin. O nome do coquetel será definido em votação pela internet, na página @cmnoprato.

Os coquetéis foram desenvolvidos por Zeca Dominico, turismólogo, especialista em segurança de alimentos e mestrando em Educação. Atua como instrutor barista e bartender no Senac-PR desde 2009, é professor no ensino superior e em cursos técnicos, além de jurado em competições de barismo e coquetelaria.

Após a escolha dos coquetéis foi realizado um workshop voltado aos empresários participantes do Festival Gastronômico Campo Mourão no Prato, para a apresentação do conceito e a preparação das bebidas para a comercialização durante o festival.

A iniciativa busca fortalecer a identidade do festival gastronômico, incentivar a adesão dos estabelecimentos locais, aumentar o ticket médio dos estabelecimentos participantes e movimentar a economia criativa da cidade.

A edição de inverno do “Campo Mourão no Prato” será realizada de 17 a 31 de agosto. O festival é resultado de uma iniciativa da prefeitura de Campo Mourão, através da Secretaria Municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico e Acicam, Unespar/curso de Turismo, Conselho de Desenvolvimento Econômico (Codecam) e Sebrae.

Mais informações no @cmnoprato oficial do festival.