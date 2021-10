Rapaz é preso após ameaçar familiares de morte

Um rapaz foi preso no início da madrugada desta quarta-feira pela Polícia Militar, em Campo Mourão, após fazer ameaças de morte contra a mãe e outros familiares. Segundo a mãe, ele chegou em casa alterado, armou-se com uma faca e iniciou as ameaças.

O fato foi registrado na rua Antonio Justino Ferreira, no Jardim Paulista. Os policiais foram acionados e ao avistarem o suspeito deram voz de abordagem, porém ele desobedeceu à orientação e investiu contra a equipe, sendo necessário o uso de meios para contê-lo.

Ainda segundo a PM, durante o trajeto até a delegacia o rapaz continuou com as ameaças de morte contra a mãe e outros familiares. Ele foi autuado em flagrante na delegacia de Polícia Civil.