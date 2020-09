Adolescente é apreendido com quase 4 kg de haxixe

Em uma ação integrada entre as polícias Civil e Militar de Campo Mourão, um adolescente de 17 anos foi apreendido na manhã deste domingo, com 3,890kg de haxixe. A droga foi localizada em uma máquina de lavar roupas, na casa da mãe do adolescente.

A apreensão ocorreu na rua Teodoro Metchko. A investigação da Polícia Civil apontou que o endereço era ponto de venda de drogas.

Com autorização da mãe do menor, os policiais fizeram buscas na residência e localizaram a droga. O rapaz, que completa 18 anos no próximo dia 21 de setembro, foi encaminhado para a delegacia com o entorpecente apreendido.