Jovens ficam feridos em mais um capotamento na rodovia 487

O Corpo de Bombeiros e o Samu tiveram muito trabalho na madrugada deste domingo para atender uma sequência de acidentes ocorrido no trecho da rodovia PR 487, próximo ao viaduto, entre Campo Mourão e Luiziana.

Em um deles, um Ford Fusion capotou nas proximidades do Parque Industrial da Coamo, por volta da 01h15, pouco tempo depois de um GM Celta também ter capotado a cerca de 1 km do local.

No veículo estavam quatro jovens, que seriam dois rapazes e duas moças. O motorista teria perdido o controle da direção, após um dos pneus estourar e o automóvel capotou, parando na canaleta. Um médico do Samu que passava pelo local prestou os primeiros socorros.

Quando o Siate e a ambulâcia do Samu chegaram ao local, as vítimas já estavam fora do carro, que ficou todo retorcido. Uma delas, com lesões graves na cabeça, mas orientada.

“O motorista sofreu ferimentos nas pernas, mas também estava fora do veículo. Os outros passageiros não tiveram lesões graves”, disse o sargento De Souza. Todos receberam atendimento no local e foram levados ao hospital.