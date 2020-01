Adolescente é apreendido com drogas em CM

Um adolescente de 16 anos foi encaminhado por uma equipe da Polícia Militar, por volta da 0h30 desta madrugada, com certa quantia de drogas. Os policiais estavam em patrulhamento pela rua José de Oliveira Rosa, no conjunto Fortunato Perdoncini, quando suspeitaram do jovem.

Durante a busca pessoal os policiais localizaram em uma carteira de cigarros que estava com ele, oito porções de maconha fracionadas de maneira característica para a comercialização.

O menor foi apreendido e encaminhado para a 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão para os procedimentos cabíveis. Uma conselheira tutelar também acompanhou o caso na delegacia.