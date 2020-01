Bandidos armados tentam assaltar distribuidora de gás

Dois homens armados tentaram assaltar uma distribuidora de gás, no Lar Paraná, por volta as 8h de ontem. A empresa está localizada no Parque Industrial.

O responsável pela empresa disse que foi abordado por dois homens, ambos com armas de fogo. Eles deram voz de assalto e exigiram dinheiro, porém como não encontraram, saíram do local sem levar nada.

A Polícia Militar foi acionada, realizou diligências com base nas informações e características da dupla, mas eles não foram localizados.