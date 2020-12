Adolescente é apreendido com drogas e dinheiro falso

A Polícia Militar apreendeu na manhã deste sábado, um adolescente de 16 anos por tráfico de drogas e com uma nota falsa de R$ 50,00. O flagrante ocorreu em uma residência na Rua das Palmeiras, local já bastante conhecido da PM pela movimentação de pessoas comprando e vendendo entorpecente.

“Esse local é uma boca de fumo onde as equipes da Polícia Militar fazem abordagens frequentes de pessoas consumindo e vendendo drogas. O ponto é muito propício para esse tipo de situação, casas abandonadas e usadas por pessoas que recolhem produtos recicláveis”, disse o soldado Ronaldo, do 11º Batalhão da Polícia Militar.

O adolescente apreendido no local, segundo o policial, abandonou a casa dos pais na comunidade KM 128. “Quando chegamos no local um outro rapaz correu para dentro da casa, pulou a janela e fugiu. O adolescente apreendido abandonou a casa dos pais. Acionamos o Conselho Tutelar e a mãe dele também foi chamado para acompanhá-lo na delegacia”, relatou o policial. No local, a PM apreendeu 24 pedras de crack, três porções de maconha pesando 60 gramas, R$ 120.00 em dinheiro e uma cédula de R$ 50,00 falsa.