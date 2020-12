Faculdade Unicampo realiza Colação de Grau Especial para 26 acadêmicas de Enfermagem

A Faculdade Unicampo realizou Colação de Grau Especial para 26 acadêmicas de Enfermagem. As graduadas assinaram a ata de colação e receberam o certificado das mãos da coordenadora do curso, Rosemeire do Carmo Martello, e, também, da professora Greice Nogueira. Das 26 formandas, 14 estão aguardando documentação para efetivar o contrato e iniciar os trabalhos em hospitais de Campo Mourão e região.

A coordenadora do curso, Rosemeire do Carmo Martello, falou sobre a importância da colação de grau e também da antecipação da entrega dos certificados. “Hoje o mercado de trabalho tem uma grande demanda devido ao problema da Pandemia em que vivemos e com isso novas enfermeiras contribuirão para atender a comunidade. Além disso, nossas formandas passaram por todo o processo de aprendizagem teórico e prático, estando preparadas para o mercado de trabalho”, concluiu Rosemeire.

O curso de enfermagem da Faculdade Unicampo tem um perfil único entre as escolas de enfermagem. Valoriza os aspectos éticos e humanísticos e prepara o aluno para atuar nas diversas áreas de enfermagem. O enfermeiro é o líder da equipe de enfermagem. Entre as funções profissionais, estão a assistência direta aos pacientes, a supervisão e administração de todas as atividades da enfermagem, sejam estas de natureza assistencial, gerencial, domiciliar, docente, de pesquisa ou consultoria.