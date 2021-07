Adolescente de 17 anos denuncia que foi estuprada na cidade de Fênix

Uma adolescente de 17 anos foi vítima de estupro na cidade de Fênix. O acusado do crime é um rapaz de 18 anos, que acabou preso pela Polícia Militar na manhã deste domingo.

O crime teria ocorrido na noite deste sábado ou início da madrugada de domingo. Um adolescente de 15 anos estava junto e teria sido pressionado pelo agressor a estuprar também a jovem, mas se recusou.

A jovem contou que na noite de sábado foi até Barbosa Ferraz, no veículo Monza do suspeito, mas também estava junto a esposa dele e mais três pessoas.

Depois de permanecerem por algum tempo em uma lanchonete, próximo ao estádio de Barbosa, retornaram para Fênix, mas no centro da cidade, a mulher se desentendeu com companheiro e saiu do carro, ficando apenas ela, o rapaz acusado do crime e um adolescente.

Ela disse que ainda tentou desembarcar do carro, mas foi impedida pelo rapaz, que a levou até um local conhecido por “abacateiro”, onde disse ter sido violentada sexualmente. O estupro durou cerca de meia hora.

Durante o ato sexual, ela disse que era xingada, ameaçada de morte e agredida com tapas pelo rapaz. Ainda segundo a vítima, o suspeito pediu para que o adolescente, que testemunhou o estupro, pegasse uma suposta arma para matá-la e também para que ele participasse do estupro, mas o menor não teria obedecido.

Após o abuso, a garota teria sido abandonada na estrada, em frente a entrada principal do Parque Ecológico. Informada da ocorrência, a PM prendeu o suspeito na Vila Santa Catarina.

O adolescente que testemunhou o crime, confirmou aos policiais a versão dada pela vítima. Os policiais foram até o local do crime e encontraram a calcinha da vítima, suja e rasgada, além de uma pulseira de prata, também pertencente à vítima. No veículo, os policiais localizaram também o telefone celular da jovem, seu documento de identidade e uma faca.

Após a ocorrência ter sido divulgada no portal Coluna do Rato, uma pessoa da família do suspeito entrou em contato com o responsável pelo site e contou uma versão um pouco diferente.

Disse que a adolescente e todos as pessoas citadas por ela, foram até Barbosa Ferraz, onde beberam. Na volta a Fênix, o casal teria se desentendido e a amásia do rapaz saiu do veículo.

Já na madrugada deste domingo, o acusado, a vítima e o adolescente de 15 anos, seguiram no carro até o local conhecido por “abacateiro”, onde segundo essa pessoa, teria ocorrido a relação sexual, mas segundo ela, o ato teria sido consensual.

Esta pessoa ainda relatou que a vítima seria apaixonada pelo acusado do crime. Por esse motivo, disse não entender porque ela criou essa história.

Ainda segundo a Coluna do Rato, a PM encaminhou a adolescente e o suspeito ao hospital municipal, mas ele teria se recusado a fazer o exame físico, admitindo o ocorrido, porém, declarando que não ter sido da forma como foi relatado pela vítima.

A adolescente, o suspeito e o menor testemunha do fato, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Engenheiro Beltrão para o registro da ocorrência e a apuração dos fatos.

Informações: Coluna do Rato