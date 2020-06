Acusado de violência doméstica, homem diz que mulher bebe e deixa filhos sozinhos em casa

Neste domingo, um homem de 39 anos, foi detido acusado de agredir a esposa, mas ele se defendeu dizendo que a companheira sempre sai e bebe, deixando os filhos sozinhos, enquanto ele está trabalhando.

A agressão ocorreu por volta das 20h30, na rua Dos Lírios, no jardim Cidade Nova. A Polícia Militar foi acionada pelo Conselho Tutelar, que constatou a presença de crianças no local onde ocorreu a briga entre o casal.

A mulher informou à PM que teria brigado com o marido por causa de um cartão do Bolsa Família. Já o acusado de ter agredido a mulher com empurrões e tapas, disse que sai para trabalhar pela manhã e deixa a esposa em casa com os filhos, porém segundo ele, ela sai e deixa os crianças sozinhas em casa, retornando sempre embriagada e agressiva.

Diante dos fatos as crianças ficaram sob custódia do Conselho Tutelar e o casal foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil para os procedimentos em relação aos fatos.