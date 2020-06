Briga entre presos na cadeia de Terra Boa termina com rapaz morto e irmão ferido

Uma briga generalizada em uma das alas da cadeia pública de Terra Boa, por volta das 16h desse domingo, terminou com um rapaz morto e com o irmão dele ferido. Ambos cumpriam pena no local e acabaram se envolvendo em confusão com outros presos.

Na briga, Diego Otto da Silva, 25 anos, levou vários golpes de arma do tipo faca artesanal, fabricada pelos próprios presos, conhecida como “estoque” e não resistiu aos ferimentos.

O irmão dele, de 22 anos, também foi golpeado. Ele recebeu atendimento no hospital municipal São Judas Tadeu, em Terra Boa. A cadeia da cidade, com capacidade para 20 presos, está superlotada e atualmente abriga 54 detentos.

O corpo do Diego foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Campo Mourão.