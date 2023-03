Ações da PM resultam em diversas prisões durante o fim de semana

As ações da Polícia Militar durante o fim de semana resultaram em diversos encaminhamentos, entre eles por furto, tráfico de drogas, lesão corporal e cumprimentos de mandados judiciais.

Quatro pessoas que eram procuradas pela Justiça foram presas durante as ações registradas pela PM, sendo três em Campo Mourão e um em Farol. Dois eram procurados pelo crime de estupro de vulnerável.

De 1º de janeiro até o momento, a PM cumpriu 45 mandados de prisão na área do 11º BPM, sendo 15 em Campo Mourão, a cidade com o maior número de encaminhados.

Em Campina da Lagoa, no sábado, durante Operação Arrastão, as equipes da PM prenderam um jovem de 20 anos pelo crime de tráfico de drogas. A ação foi registrada nas imediações de um bar e foram apreendidas 41 pedras de crack e 33 porções de cocaína, além de R$ 380,00.

Em Campo Mourão dois homens também foram detidos e encaminhados à delegacia pelo crime de furto. Um deles foi detido após furtar equipamentos de fotografia de um veículo na avenida João Bento, no sábado à noite. De acordo com a vítima, os materiais recuperados pela PM estavam avaliados em cerca de R$ 8 mil.

Já na madrugada de domingo a PM prendeu um homem após ele cometer um furto a uma loja no centro da cidade. Ele havia subtraído duas cestas de Páscoa do local e foi detido por um vigilante da empresa de monitoramento. Os produtos foram recuperados logo depois.

Ainda na madrugada de domingo, em Engenheiro Beltrão, os policiais militares prenderam um indivíduo de 38 anos acusado de ferir outro homem a facadas. A vítima de 51 anos foi atendida por profissionais do hospital da cidade.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

O fim de semana também foi marcado por diversos atendimentos a vítimas de violência doméstica. Foram pelo menos nove ocorrências desta natureza atendidas pela PM. A maioria em Campo Mourão. Em três casos o acusado foi encaminhado à delegacia.

Em uma das ocorrências, registrada na Vila Guarujá, em Campo Mourão, a mulher precisou ser encaminhada pela PM até o batalhão, onde foi feito contato com a Assistência Social do município, que levou a vítima e a criança para um abrigo.

No início do atendimento ela chegou a negar que tivesse sido agredida, pois não tinha para onde ir e temia possíveis represálias do companheiro. Ela ainda informou que já foi agredida outras vezes e teme pela sua vida. O acusado não foi localizado.