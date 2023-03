Vítima de violência doméstica, mulher diz ter medo de denunciar marido

Os casos de violência doméstica continuam preocupando as autoridades policiais, principalmente pelo receio que muitas vítimas têm de denunciar os agressores. Nesse fim de semana, a Polícia Militar foi informada que uma mulher havia sido agredida.

Ao chega ao local a equipe fez contato com a moradora, mas inicialmente ela negou que tivesse sido agredida. Porém, durante conversa com a equipe, ela relatou que sofreu agressões e ameaças por parte de seu companheiro.

No entanto, admitiu que estava com medo de confessar à PM, temendo as consequências que poderiam ocorrer depois. Segundo ela, o marido a segurou pelo pescoço e bateu a cabeça dela por diversas vezes contra a porta, bem como disse que se ela acionasse a PM iria matá-la.

Após isso ele saiu do local em uma motocicleta. A vítima afirmou que já foi agredida outras vezes e que sofre ameaças constantemente. Como ela não tinha lugar para ir, foi encaminhada, juntamente com a filha menor, para o 11º BPM, onde foi feito contato com o CREAS, que as encaminhou para um abrigo.