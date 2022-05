Acidente de trânsito envolve motorista embriagado e motociclista inabilitado

Um acidente de trânsito registrado nesse fim de semana em Campo Mourão acabou envolvendo um motociclista, sem habilitação, e um motorista com sinais visíveis de embriaguez, segundo a Polícia Militar.

O acidente, do tipo colisão transversal, ocorreu na avenida Irmãos Pereira, centro da cidade. Após a batida, a PM foi acionada e constatou que ambos os veículos estavam com débitos, sendo necessário a remoção para o pátio da 8ª Ciretran.

Em relação ao condutor da motoneta, ele sofreu ferimentos e precisou ser encaminhado para atendimento médico. Ele ainda não possuía a Carteira Nacional de Habilitação.

Ainda segundo a PM, o condutor do automóvel apresentava sinais visíveis de embriaguez, como odor etílico, olhos vermelhos, fala desconexa, dispersão, sonolência, além de ter sido localizado no interior do veículo dois copos descartáveis contendo restos de bebida alcoólicas.

Foi oferecido a possibilidade do teste do etilômetro, mas orientado por sua advogada ele não quis realizar o teste. Desta forma, foi lavrado o Laudo de Constatação de Sinais pela polícia.

Ele também apresentava escoriações no joelho esquerdo, porém recusou o atendimento imediato, dizendo que posteriormente procuraria atendimento caso entendesse necessário. O homem foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil para que fossem adotadas as devidas providências.