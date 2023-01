Acidente com parapente mata biomédico em área rural de Roncador

Um piloto de parapente morreu após o equipamento bater em uma rede de energia elétrica rural e causar a sua queda. O acidente ocorreu na tarde desta quinta-feira 5, na localidade de Vista Alegre, no município de Roncador, a cerca 15 quilômetros da cidade.

A vítima é o biomédico identificado como Clério Alessandro Alves de Almeida, 41 anos, residente na cidade de Maringá. Segundo as informações ele estava a passeio na casa de parentes, em Roncador, quando saiu para voar com o parapente.

Após o acidente, ele foi resgatado pelos próprios parentes e levado ao Hospital Municipal de Roncador, mas devido a gravidade dos ferimentos, acabou falecendo.

A princípio, o que o levou a óbito foram os traumas provocados pela queda e não o contato com a rede elétrica. No entanto, a causa da morte será diagnosticada por meio de exame de necropsia, no IML de Campo Mourão.