Usuário de drogas é detido pela PM em Peabiru

A Polícia Militar de Peabiru encaminhou um homem para a delegacia com certa quantia de drogas. Os policiais faziam patrulhamento pela rua Souza Naves, quando avistaram um veiculo Corolla, ocupado por dois suspeitos, em frente de uma residência, onde há denúncia de “boca de fumo”.

Logo em seguida mais dois rapazes saíram da residência. Foi realizado busca pessoal, mas nada de ilícito foi localizado. Após a busca pessoal foi questionado a quem pertencia o veiculo, quando um deles informou que seria de sua propriedade.

Os policiais fizeram buscas no interior do carro e localizaram um pedaço de maconha. Ao lado do banco passageiro, foi encontrado outro pedaço de maconha enrolado em um papel, enquanto em outro compartimento foi encontrado um potinho com farelos de maconha.

Ao ser questionado, o jovem informou que é usuária de drogas e o entorpecente era dele. O rapaz recebeu voz de prisão e foi encaminhado até o Destacamento da Polícia Militar, juntamente com a droga para os procedimentos cabíveis.