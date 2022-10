Acidente com moto deixa dois feridos em Campo Mourão

Um casal de namorados ficou ferido após a moto em que eles estavam bater em um veículo Hyundai HB20. O acidente ocorreu na tarde desta quinta-feira, na rodovia PR-158, na saída para Peabiru.

Segundo as informações, o motorista do veículo seguia sentido Peabiru a Campo Mourão e ao chegar no trevo de acesso ao Kartódromo, ele fez a conversão sem perceber a aproximação da motocicleta.

Com isso ocorreu o choque na lateral do veículo, causando a queda do casal. Os dois foram atendidos pelo Samu e encaminhados ao hospital com escoriações pelo corpo. O motorista do automóvel não se feriu.