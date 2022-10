Sexta-feira não terá expediente nas repartições públicas municipais

Não haverá expediente nas repartições municipais na próxima sexta-feira, dia 28 de outubro, em comemoração ao dia do servidor público. O feriado nessa data já está previsto no calendário anual publicado no órgão oficial do município no início do ano.

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Cemitério Municipal, Vigilância Patrimonial e demais serviços essenciais, como limpeza pública, não serão paralisados. O Pronto Atendimento do Lar Paraná ficará aberto até as 23 horas e o transporte de pacientes com funcionamento normal através do agendamento pelo telefone da UPA.

A Secretaria da Educação seguirá o calendário escolar, que já prevê dispensa dos servidores nesta data. O atendimento ao público volta ao normal na segunda-feira, dia 31.

PAGAMENTO

A administração municipal também vai antecipar na sexta-feira, dia 28, o pagamento dos servidores municipais, cujo vencimento é dia 31.