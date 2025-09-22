Ação conjunta policial apreende armas, munições e prende autor por tentativa de homicídio

Na tarde deste domingo (21), após diligências ininterruptas, a equipe de investigação da 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão (SDP), em conjunto com a Polícia Militar, localizou e prendeu um homem de 49 anos, autor de uma tentativa de homicídio ocorrida no sábado.

As investigações apontaram que o suspeito estaria escondido em uma chácara nas proximidades da Usina Mourão. Com a devida autorização da moradora, as equipes ingressaram no imóvel e localizaram o investigado, que de pronto confessou a autoria do crime contra a vítima, alegando desavenças pessoais.

Durante as buscas, foram localizados e apreendidos, armas de fogo, munições e dinheiro em espécie.

O autor e os demais envolvidos foram encaminhados à 16ª SDP de Campo Mourão, juntamente com os materiais apreendidos, para os procedimentos cabíveis.