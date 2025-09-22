Campo Mourão empata com Marreco e segue na sexta colocação da Liga Nacional

Faltou pouco para o Campo Mourão Futsal garantir antecipadamente a sexta colocação na primeira fase da Liga Nacional. O Carneirão vencia o Marreco de virada, por 3 a 1, na tarde deste domingo, 21, na Arena UTFPR (Belin Carolo), mas sofreu o empate novamente no minuto final.

Depois de sair atrás no placar com apenas 14 segundos de jogo, Campo Mourão fez grande partida, empatou com Jorginho e virou com Selbach, ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa Andrei ampliou para 3 a 1, o que indicava mais uma vitória do tricolor mourãoense na LNF.

Contudo, nos 5 minutos finais, o Marreco colocou o goleiro linha em quadra, e em dois lances de desatenção conseguiu empatar a partida em 3 a 3.

Apesar do resultado Campo Mourão segue na sexta posição com 41 pontos e mantém grande invencibilidade na temporada, sendo que há mais de um ano não perde em seus domínios, ampliando a sequência positiva dentro de casa.

Na última rodada da fase de classificação da LNF, o Carneirão jogará no Rio Grande do Sul contra o Velez Camaquã. Se vencer, se garante, no mínimo, entre os seis melhores e decide em casa o jogo da volta das oitavas de final.