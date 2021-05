Abordado pela PM, homem se identifica com policial civil e é levado para delegacia

Um homem de 41 anos foi preso na noite de domingo, após tentar se passar por policial civil durante uma abordagem da Polícia Militar. A equipe da Rotam realizava patrulhamento na Avenida dos Lagos, no Jardim Tropical II, quando observou um veículo VW/Gol parado na contramão, com duas pessoas no interior.

Ao receber voz de abordagem, o motorista do carro se identificou como policial civil na cidade de Maringá, porém ao ser requisitado que apresentasse a sua funcional, ele se negou e tentou intimidar a equipe.

Os policiais, então, verificaram junto à Polícia Civil que ele (identificado pelo RG) não fazia parte da corporação. Após esta confirmação, o homem se demonstrou agressivo e negou que tivesse dito que era policial.

Outro rapaz que também estava no momento da abordagem, disse tê-lo conhecido durante o dia e que para ele o mesmo também havia se identificado como policial civil. Diante dos fatos o suspeito foi encaminhado à delegacia para que fossem tomadas as devidas providências.