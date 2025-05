11º BPM realiza diversas ações de combate ao crime durante o feriado do Dia do Trabalhador

Durante o feriado prolongado do Dia do Trabalhador, o 11º Batalhão de Polícia Militar intensificou as ações de policiamento em toda a sua área de atuação, resultando em importantes ocorrências que reforçam o compromisso da PMPR com a segurança da população.

Ao todo, quatro mandados de prisão foram cumpridos nas cidades de Campo Mourão, Iretama, Barbosa Ferraz e Juranda, retirando das ruas indivíduos com pendências judiciais.

Em Campo Mourão e Engenheiro Beltrão, a atuação das equipes resultou na recuperação de dois veículos com alerta de furto ou roubo, sendo uma motocicleta e um automóvel, respectivamente.

Ainda em Campo Mourão, um indivíduo foi detido por tráfico de drogas e porte de simulacro de arma de fogo. A fiscalização também identificou e apreendeu motocicletas com sinais de adulteração em Campo Mourão e Iretama, reforçando o trabalho preventivo no combate a crimes relacionados ao trânsito e ao comércio irregular de veículos.

Uma operação contra o contrabando e descaminho resultou na apreensão de 413 unidades de cigarros eletrônicos, além de grande quantidade de vinhos e celulares. Dois veículos utilizados no transporte da mercadoria ilegal foram apreendidos e encaminhados à Receita Federal.

Em outra ação, policiais conseguiram recuperar fios furtados e realizar o encaminhamento dos autores do crime em Campo Mourão, contribuindo para o combate a furtos que afetam diretamente a infraestrutura urbana e o bem-estar da comunidade.

Por fim, em Roncador, um revólver foi apreendido, retirando mais uma arma de circulação e aumentando a segurança na região. A Polícia Militar reforça que a participação da comunidade é fundamental nesse processo. Denúncias anônimas, informações sobre atitudes suspeitas e colaboração com as forças de segurança são peças-chave para a construção de uma sociedade mais segura.

A população pode entrar em contato com a PM através do telefone 190 ou pelo Disque-Denúncia, contribuindo de forma decisiva para a eficácia das ações policiais.