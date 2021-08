11°BPM apreendeu nove armas de fogo no final de semana em quatro cidades

O final de semana foi bastante movimentado no setor policial na área de circunscrição do 11º Batalhão de Polícia Militar. Em ações distintas, em quatro cidades atendidas pelo batalhão, os policiais apreenderam nove armas de fogo e encaminharam sete pessoas por posse e porte ilegal de arma de fogo.

A primeira apreensão ocorreu no fim da tarde de sexta-feira, em Campina da Lagoa, após denúncias de disparos de arma de fogo. Na ocasião, três homens foram detidos e encaminhados à delegacia. Com eles os policiais apreenderam três armas longas.

No sábado à tarde, um homem de 30 anos foi preso e um revólver calibre 38 foi apreendido em Ubiratã. A equipe policial abordou quatro suspeitos em uma Fiat/Strada, também após receber denúncias de disparos de arma de fogo.

Ao realizar a busca no veículo, os policiais encontraram a arma de fogo. Ainda no sábado, por volta das 22h30, em Barbosa Ferraz, os policiais prenderam um homem de 34 anos e apreenderam dois revólveres e uma pistola.

A ação foi registrada durante abordagem a diversas pessoas que estavam numa lanchonete, no distrito de Ourilândia. O rapaz detido foi encaminhado, juntamente com as armas apreendidas, até a delegacia para que fossem adotadas as devidas providências.

Na tarde de domingo, no Jardim Parigot de Souza, em Campo Mourão, os policiais prenderam outro homem de 29 anos e apreenderam mais um revólver calibre 38. Antes ela havia agredido a mulher no Jardim Paulista.

Ainda no domingo, em Roncador, a equipe policial prendeu um homem de 59 anos e apreendeu mais um revólver calibre 38. A ação foi conduzida após uma denúncia sobre ameaças a pessoas que estavam num bar.

A arma foi encontrada e apreendida na casa dele. O homem foi preso e encaminhado à delegacia de Polícia Civil de Iretama.

Informações: Comunicação Social 11º BPM