Colisão entre motos deixa dois feridos

Dois homens ficaram feridos, entre eles um idoso de aproximadamente 70 anos, após colisão entre as motos que eles pilotavam. O acidente ocorreu por volta das 18h30 desta segunda-feira, na Avenida Miguel Luiz Pereira, esquina com a Avenida Comendador Norberto Marcondes, próximo ao Celebra Eventos.

Segundo as informações, os dois seguiam pela Miguel Luiz Pereira, um deles com um moto Honda Titan de 150cc e o outro com uma moto YBR, quando um terceiro motociclista teria saído da avenida Manoel Nogueira e acessado a avenida. Na manobra ele teria fechado as motos, que acabaram se chocando.

Com o impacto, os dois condutores caíram e sofreram vários ferimentos. O terceiro motociclista que teria provocado o choque não parou para prestar socorro.

As vítimas foram atendidas pelo Samu e encaminhadas ao hospital Pronto Socorro, com ferimentos generalizados. A Polícia Militar também esteve no local dando apoio no atendimento do Samu.