11° BPM lança hoje a “Operação Vida” em Campo Mourão

O 11° Batalhão de Polícia Militar fará na tarde desta segunda-feira (25), o lançamento da “Operação Vida”, a partir das 16h, na Praça da Catedral São José. O lançamento contará com a presença do major Cleverson Vidal Veiga, que responde pelo comando do Batalhão.

A ação da Polícia Militar do Paraná tem como objetivo principal baixar os índices de criminalidade em todas as regiões do estado. A operação terá como foco principal intensificar o patrulhamento ostensivo nos locais de maior índice de crimes, de acordo com os indicadores criminais de cada batalhão.

As ações preventivas serão realizadas por meio de bloqueios de trânsito, cumprimento de mandados de prisão e apreensão, atividades de presença, bloqueios táticos, abordagens policiais e fiscalização de veículos, tudo isso com o intuito de desestimular os crimes dolosos contra a vida nas regiões abrangidas.

Os dias e horários de aplicação do efetivo serão definidos de acordo com os levantamentos realizados pelo setor de planejamento de cada batalhão, inclusive com o emprego de policiais que compõem o efetivo administrativo das unidades.