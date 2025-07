Fiscalização 24 horas da Muralha Digital garante mais segurança no trânsito em Campo Mourão

Implantado há menos de dois meses, o sistema de monitoramento com câmeras denominado Muralha Digital, em Campo Mourão, garante mais segurança no trânsito, além de identificar veículos com registros de furtos e roubos. Nesse período de funcionamento, cerca de 1.500 veículos foram notificados por infrações como avanço de sinal vermelho ou parada sobre a faixa de pedestres.

Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, também já foram registrados vários casos de veículos com queixa de roubo ou furto e as imagens foram encaminhadas aos órgãos competentes, como polícias Civil, Militar e Federal.

Quando uma infração de trânsito é flagrada, o proprietário do veículo é notificado via Correios, com o prazo legal para apresentar recursos ou solicitar revisão, que pode ser presencial, via Correios ou internet.

“Ainda é cedo para uma avaliação completa sobre a Muralha Digital, mas pelo monitoramento que já temos feito podemos afirmar com certeza que o sistema já ajudou em questões de segurança pública, inclusive em relação ao tráfico de drogas e no geral a população aprovou a medida. Claro que quem não costuma respeitar as leis de trânsito, não está ficou satisfeito”, ressalta o diretor da Diretoria de Trânsito, Nelson João Casaroli.