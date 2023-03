Programa “Campo Mourão + Ativa” com calendário especial no Dia da Mulher

As aulas do programa “Campo Mourão + Ativa”, da Fundação de Esportes, terão um calendário diferenciado nesta quarta-feira, dia 8, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Cada professor preparou aulas com danças, gincanas, entre outros.

As turmas de terceira idade terão as aulas em seu local de costume. Já as turmas “Mulher + Ativa” terão aulão de ginástica nas quadras das escolas Monteiro Lobato e Manoel Bandeira, enquanto as turmas de “Hidro + Ativa”, no Centro de Juventude.

Outras secretarias municipais também terão atividades especiais para a data. Neste terça-feira, dia 7, às 19h30, haverá talk show para mulheres de negócios na Secretaria Municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico (Seidec). Inscrições pelo link: https://forms.gle/DJq3Q2QgQTcimGBU7

Na quarta-feira (8), a Secretaria Municipal de Saúde realiza mais uma Campanha de Preventivo para o público feminino em todas as UBS (exceto na Vila Guarujá) das 16h30 às 20h30. No Centro da Juventude, a partir das 13h30, haverá atividades para mulheres e palestra sobre Empoderamento Feminino com Titina Espindola. O público alvo são as mulheres que frequentam aulas de atividades físicas e dos CRAS.

A Fundação de Esportes e Fundação Cultural vão realizar atividades conjuntas no Parque do Lago no dia 12 de março (domingo), a partir das 14 horas. Outras secretarias do município terão comemorações internas para homenagear as servidoras.

O Dia da Mulher é comemorado em todo o mundo no dia 8 de março desde 1970. A data simboliza a luta histórica das mulheres por igualdade na atividade profissional, contra o machismo e a violência.