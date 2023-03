Admirador da PM, menino de Luiziana recebe visita de policiais na festa de 5 anos

A profissão policial militar desperta a curiosidade de muitas crianças que sonham em um dia vestir a farda para defender a sociedade. Esse é o objetivo do pequeno Nicolas Henrique, de Luiziana, que no dia do seu aniversário de cinco anos, na sexta-feira (03), recebeu em sua casa a visita de dois policiais do destacamento da cidade.

Henrique ficou emocionado com a surpresa, preparada pela sua mãe, Rosy Alves. “Onde ele encontra os policiais fica muito feliz, aplaude e pede para tirar foto”, conta a mãe, que por conta desse carinho do menino, resolveu procurar os policiais para fazer surpresa para o filho.

A surpresa foi feita pelo soldado Jociel e o cabo Mendes, que estiveram na casa da família no final da tarde onde compartilharam do momento em que bolo foi personalizado com o tema polícia.

Com informações: Luiziana Notícias