Polícia rodoviária estadual vai usar tecnologia para registro de autuações

Os policiais militares rodoviários vão ganhar mais uma ferramenta para o registro de autuações de trânsito. Uma parceria com o Departamento de Estradas e Rodagem do Paraná (DER-PR) possibilitou a doação de 80 smartphones que serão adaptados com aplicativos e informações que permitam lavrar o auto de infração diretamente do local de abordagem, agilizando o trâmite para o condutor, que receberá em seu celular o comprovante do multa.

Os aparelhos estão recebendo atualizações e a preparação para serem utilizados nos 54 postos rodoviários e nas seis companhias da unidade em todo o Estado.

AUTUAÇÕES

Desde o início do ano até este mês de agosto, o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) já lavrou mais de 85 mil autuações de diversas naturezas. Segundo o porta-voz do batalhão, tenente Sidnei Hudach, a maioria das infrações é relacionada à falta do porte de documentos obrigatórios (CNH e CLRV), pendências administrativas do veículo ou do condutor, e falta de habilitação legal.

“Com o celular institucional e dados móveis, o policial rodoviário poderá fazer a lavratura da autuação mais rapidamente, diretamente do local onde foi constatada a infração”, disse.

O principal recurso que será utilizado é o aplicativo GIT-Mobile (Gestão de Infrações de Trânsito), desenvolvido pela Celepar e pelo Detran-PR para uso restrito dos policiais militares habilitados para fiscalização de trânsito. Com o app é possível lavrar os autos de infração, fazer o registro de imagens, a obtenção de assinatura de condutores e consultas de veículos.

Segundo o tenente, até então o policial militar fazia a autuação pelo bloco físico, que depois era inserido no sistema, ou diretamente no site GIT pelo computador. Com a criação da versão Mobile e o uso no celular, todo o trâmite foi otimizado em favor do cidadão, que em até 24 horas recebe a notificação da infração em seu e-mail. “Para o BPRv o avanço é enorme e vai permitir maior dinamismo para o policial que está na ponta, a fim de que o processo seja mais célere”.

Os celulares doados pelo DER-PR possuem dados móveis do Estado e serão formatados pela Diretoria de Desenvolvimento Tecnológico e Qualidade (DDTQ). Vão receber os aplicativos de segurança pública que só envolvam o policiamento rodoviário e sejam destinados apenas para fiscalização e autuação, com acesso por login e senha, para depois serem distribuídos aos Postos Rodoviários e Companhias do BPRv de todo o Estado.