Prefeitura de Fênix e IDR-Paraná homenageiam as mulheres rurais

O Dia Internacional da Mulher Rural foi implementado pela Assembleia Geral das Nações Unidas, e é comemorado todos os anos no dia 15 de outubro. O objetivo é destacar o papel e a situação das mulheres das áreas rurais.

Comemorado pela primeira vez em 2008, a data promove e reconhece o papel que as mulheres rurais desempenham em prol da segurança alimentar, da erradicação da pobreza rural e, consequentemente, são essenciais para que objetivos de desenvolvimento sustentável definidos pela Organização das Nações Unidas, sejam atingidos.

Para marcar tão importante data o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná-Iapar/Emater, ou IDR-Paraná, em parceria com a Prefeitura Municipal de Fênix promoveu o II Encontro Dia da Mulher Rural, com duas importantes palestras.

Uma das palestras, teve como tema “Doenças do Aparelho Urinário”, com o Urologista Dr Eufanio Estefano Saqueti. Outro tema foi a “Previdência Rural”, com as advogadas Gizely Vecchi, e Valdineia Santos. Em ambas as palestras as participantes tiveram oportunidades de receber informações atualizadas e tirar suas dúvidas.

Estiveram presentes o prefeito Altair Molina Serrano, o chefe do Núcleo da Seab de Campo Mourão, João Ricardo Barbosa Rissardo; o gerente regional de extensão rural Jairo Martins de Quadros; o extensionista local Florival Calixto, secretárias municipais e lideranças femininas.

Houve importante participação e o apoio das prefeituras de Barbosa Ferraz e Quinta do Sol na mobilização e transporte das mulheres para participar do evento que totalizou aproximadamente cem agricultoras rurais.

As trabalhadoras ainda concorreram a vários brindes (relógio, faca para churrasco, orquídeas, bonés, garrafas de água e rosa do deserto), doados por parceiros locais.

No encerramento foi servido um lanche fornecido pelo município de Fênix, anfitrião do evento. Novos temas de interesse geral já estão sendo levantados para próximo ano.

Fonte: Unidades de Extensão Rural de Fênix e Quinta do Sol.