Encerramento dos Jogos da Juventude do Paraná será neste fim de semana em Londrina

Londrina, no Norte do Estado, vai sediar neste fim de semana as últimas competições da edição 2023 dos Jogos da Juventude do Paraná (Jojups). Essa é a segunda parte da fase final, complementando as modalidades que já foram disputadas de 29 de setembro a 1º de outubro, na mesma cidade.

A chegada das delegações e comissões de arbitragem está agendada para esta quinta-feira (19) – os jogos acontecem na sexta-feira (20) e no sábado (21).

É esperada a participação de aproximadamente 2 mil atletas, totalizando mais de 4 mil nos dois momentos da fase final. Ao todo, a competição já contou com mais de 22 mil pessoas desde a fase regional.

Os Jojups são promovidos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Secretaria da Educação, em parceria com as federações desportivas e a Prefeitura de Londrina.

Na primeira etapa da final foram definidos os campeões de xadrez, tênis de mesa, ginástica rítmica e vôlei de praia. Nesta sexta e sábado, as modalidades a serem disputadas são atletismo, badminton, ciclismo, handebol de praia, natação, rugby e tênis. Competições coletivas como basquete, handebol, futsal e vôlei, tiveram a fase de grupos na primeira parte da etapa final da competição, e agora conhecerão os campeões na fase mata-mata, a partir das quartas de final.

O diretor de Esportes da Secretaria, Cristiano Barros Homem D’El Rei, afirma que os Jogos da Juventude do Paraná são a maior competição esportiva que abrange uma ampla faixa etária em todo o Estado. “Temos certeza que as melhores seleções municipais e os melhores atletas do Paraná estarão representados em Londrina”.

Os Jojups fazem parte do calendário dos 11 jogos oficiais do Estado, que até o fim do ano conta apenas com as finais dos Jogos Abertos do Paraná (JAPs), em duas partes a serem disputadas em Pato Branco (Sudoeste), além da final dos Jogos Paradesportivos do Paraná, que será em Foz do Iguaçu, no Oeste. Ambas no mês de novembro.

Os documentos oficiais dos Jojups (boletim, programação, resultados) estão publicados no site da Secretaria do Esporte AQUI.

Veja os locais das competições (20 e 21 de outubro)

Basquete – Ginásio de Esportes Jardim Bandeirantes

Handebol – Ginásio Colégio Londrinense

Handebol de Praia – Aterro do Lago Igapó

Rugby – Centro de Educação Física e Esporte da UEL

Vôlei – Ginásio Moringão e Colégio Estadual Vicente Rijo

Atletismo – Pista de Atletismo da UEL

Badminton – Escola Polivalente de Londrina

Ciclismo – Parque do Tauá, Pista do Grandão e Reserva Saltinho

Natação – Complexo Esportivo Lagoão (Apucarana)

Tênis – Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB)

Agência Estadual de Notícias