“Outubro Rosa” terá barraca para testes rápidos neste sábado, na praça

Uma barraca da campanha “Outubro Rosa”, vai funcionar no calçadão da Avenida Capitão Índio Bandeira neste sábado (09), das 9 às 17 horas, para testes rápidos, orientações e agendamentos facilitados para as mulheres. A campanha da Secretaria Municipal de Saúde prioriza o atendimento preventivo ao público feminino.

“É mais uma ação específica para as mulheres neste mês para que não descuidem dos cuidados com a saúde. Doenças como câncer do colo do útero e de mama, quando detectados precocemente, são muito mais fáceis de serem curadas”, lembra a coordenadora da Atenção Básica, Suelen Lima.