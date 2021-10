Campo Mourão sedia reunião da Regional de Cultura

Representantes culturais de Terra Boa, Goioerê, Araruna, Barbosa Ferraz, Moreira Sales, Rancho Alegre do Oeste e Campina da Lagoa estiveram reunidos nesta sexta-feira (8), em Campo Mourão para o primeiro encontro de 2021 da Regional de Cultura

Além de troca informações, o objetivo foi aproxima os profissionais da área e a apresentar as ações que os municípios vêm desenvolvendo desde o início da pandemia. “Também foi tratado sobre a retomada das atividades com a flexibilização das ações devido ao avanço da vacinação e a diminuição dos casos de Covid-19”, explicou o secretário municipal de Cultura, Roberto Cardoso.

Ele colocou a Fundação Cultural à disposição de atividades que possam ser executadas em parceria, destacando a importância da cultura nos municípios. As reuniões da Regional para o ano de 2022 serão mensais e itinerantes, com a primeira agendada para 11 de fevereiro no Teatro Municipal de Campo Mourão.