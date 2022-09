Outubro Rosa será aberto no sábado, com exames preventivos para mulheres, em Campo Mourão

A campanha anual voltada à saúde da mulher, denominada “Outubro Rosa”, será aberta no próximo sábado, dia 1º, pela Secretaria Municipal de Saúde. Todas as UBS (exceto a de Piquirivaí) vão funcionar das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas para exames de citologia oncótica, solicitação de mamografia e consulta odontológica.

A mesma campanha de exames preventivos terá realizada no dia 19 de outubro (quarta-feira), das 16 às 20h30. De 18 a 21, estão programadas atividades educativas no calçadão em frente ao Edifício Antares, para divulgação da campanha e orientações diversas sobre os cuidados com a Saúde da Mulher.

Durante o mês também haverá palestras nas reuniões de hiperdia com a orientações sobre o tema da campanha; decoração das UBS’s e divulgação nos meios de comunicação (TV, rádio e internet). A campanha faz parte da programação do aniversário de 75 anos do município.

OUTUBRO ROSA

O movimento surgiu nos Estados Unidos para prevenção do câncer de mama. O laço cor-de-rosa foi lançado pela Fundação Susan G. Komen for the Cure como símbolo do esforço contra a enfermidade e distribuído aos participantes da primeira Corrida pela Cura, realizada em Nova York, em 1990. Por conta da cor do laço surgiu a campanha Outubro Rosa.

Atualmente a ideia está disseminada em todo o mundo, seja com ações diretas como eventos e desfiles de moda, ou com a iluminação da cor rosa de grandes construções. As atividades têm como objetivo principal a conscientização da prevenção pelo diagnóstico precoce, o que aumenta muito as chances de cura.