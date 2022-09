“Sou Paraná, Sou História”: Paraná Supermercados presta homenagens para mais de 320 colaboradores

No último domingo, dia 18, o Paraná Supermercados para marcar seu aniversário de seus 40 anos de fundação, realizou um evento no Mourão Garden em Campo Mourão, para mais de 320 colaboradores, com o título “SOU PARANÁ, SOU HISTÓRIA”.

Nos últimos três anos, o Paraná Supermercados não realizou eventos para os colaboradores e convidados, devido à pandemia do covid-19, porém, neste evento tivemos o prazer de poder contar com uma palestra Motivacional do Palestrante Gilclér Regina, escritor de diversos livros e reconhecido em todo cenário nacional.

A noite foi abrilhantada com homenagens a 199 colaboradores que completaram 5, 10, 20 e 30 anos de empresa, onde receberam suas placas alusivas ao seu comprometimento com a empresa.

A empresa se orgulha em poder homenagear seus colaboradores, todos os anos, este em especial teve um momento ímpar, onde mais um colaborador completou 30 anos de dedicação e compromisso. Trata-se de Paulo Edson Bernaski, este que começou como empacotador, e teve crescimento contínuo na empresa, atualmente é o Supervisor Operacional da empresa.

Para encerrar a noite foi servido um delicioso jantar, aos homenageados e convidados, os quais participaram de sorteio de prêmios e puderam registrar o momento com uma sessão de fotos com os diretores da empresa.