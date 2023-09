Campanha “Campo Mourão – Cidade Natal/2023” vai distribuir mais de R$ 160 mil em prêmios aos consumidores

Mais uma reunião mensal ordinária da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) aconteceu na noite desta quarta-feira (27/9). O encontro, comandado pelo presidente da entidade, Ben-Hur Berbet, teve a presença predominantemente de associados, além de lideranças da comunidade.

Na abertura dos trabalhos foram enumeradas as novas empresas associadas. Em seguida foi apresentado um balanço da campanha promocional Três Amores/2023. Ben-Hur Berbet destacou que a promoção tem a adesão recorde de 180 empresas e movimentou cerca de R$ 40 milhões no comércio local, com a premiação aos consumidores girando em torno de R$ 50 mil. “Foi um grande sucesso”, acentuou o líder empresarial.

A reunião prosseguiu com o lançamento da campanha promocional “Campo Mourão – Cidade Natal/2023”, que vai distribuir mais de R$ 160 mil em prêmios para os consumidores que fizerem compras nas empresas participantes. Segundo o secretário executivo da Acicam, Anderson de Almeida, a comercialização dos kits da tradicional promoção começa na próxima semana.

A realização da sétima edição do Empreende Week, de 3 a 6 de outubro, em Campo Mourão, também fez parte da pauta da reunião da Acicam. O presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão (Codecam), Fernando Yukio Mizote, discorreu sobre as atividades programadas, convidou a comunidade para participar e destacou que o evento já desponta entre os principais do gênero no Paraná.

CÁPSULA DO TEMPO

Os participantes da reunião também conheceram a Cápsula do Tempo, que faz parte das comemorações em torno dos 70 anos da Acicam. À frente da ação, por delegação da diretoria da Acicam, está o Conselho do Jovem Empresário. Foram enumerados materiais que serão depositados na cápsula. A abertura acontecerá daqui a 30 anos – em 2.053 -, nos 100 anos da Acicam.

No encerramento da reunião foi anunciada a mudança da sigla e da logomarca do Conselho do Jovem Empresário, que a partir de agora passa a ser Acicam Jovem. A mudança vem sendo adotada em várias outras cidades.

Ben-Hur Berbet também anunciou que as comemorações em torno das sete décadas de fundação da Acicam prosseguem nos próximos meses. Em outubro será lançado o livro comemorativo aos 70 anos da entidade, enquanto para novembro está agendada homenagem aos associados mais antigos. Embora não tenha sido revelado o nome, foi adiantado que existe empresa que está associada a Acicam a 45 anos.