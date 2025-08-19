Evento em Campo Mourão no Dia Nacional da Mulher Empresária

“Quanto vale uma mulher” será o tema do talk show com Dagmar Vicente de Castro, que acontece nesta terça-feira (19/8), na terceira edição do Trajetórias Empreendedoras, evento que comemora o Dia Nacional da Mulher Empresária. A palestra será transmitida online de Curitiba para 20 cidades paranaenses com unidades do Senac, Sesc e da Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios (Cmeg).

Em Campo Mourão, o evento será realizado nas dependências do Senac, a partir das 18h30min. Os participantes serão recepcionados com coffee break e os interessados em tomar parte do evento devem confirmar presença pelo link: https://forms.office.com/r/ e1BqtmUDwq

Ressaltam os organizadores que será um momento de conexão, inspiração e reconhecimento. “O encontro celebra a força da mulher de negócios. Será uma noite idealizada para valorizar e fortalecer o protagonismo feminino nos negócios”, acentua Edilaine Maria de Castro, presidente da Cmeg/Campo Mourão.

A DATA

A Lei 14.545/2023, de 4 de abril de 2023, instituiu a data de 17 de agosto como o Dia Nacional da Mulher Empresária, com o objetivo de estimular o empreendedorismo feminino e garantir sua independência financeira. O texto da lei considera mulher empresária aquela que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.

“As mulheres empresárias trabalham com amor e se dedicam aos seus negócios. O Paraná é a quarta economia do país e o trabalho que cada uma faz contribui significativamente para esse resultado e o bem do estado, gerando empregos e melhoria de vida para a população”, ressaltou o presidente do Sistema Fecomércio Sesc Senac e vice-governador, Darci Piana.