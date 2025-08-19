Único distrito de Campo Mourão, Piquirivaí celebra 59 anos nesta terça-feira

O distrito de Piquirivaí, pertencente a Campo Mourão, completa 59 anos de fundação nesta terça-feira, 19 de agosto. Criado oficialmente em 1966 (tornou-se distrito administrativo de Campo Mourão – o único atualmente), está localizado às margens da BR-369, sentido a Cascavel, a cerca de 20 km da sede do município.

O local reúne tradição, religiosidade, força do campo e um povo acolhedor que mantém vivas as raízes de sua história.

MISSA DA TERRA: FÉ E TRADIÇÃO

Um evento marcante no distrito é a Missa da Terra, que neste ano chegou à sua 36ª edição. Realizada sempre ao amanhecer, às 6 horas da manhã, a celebração reúne a comunidade em frente à Capela Imaculada Conceição, vinculada à Paróquia Sagrada Família.

No altar, são apresentados alimentos e implementos agrícolas, símbolos da produção e do sustento da comunidade local. Antes da celebração, ainda na madrugada, os organizadores percorrem as ruas do distrito convidando os moradores para a missa.

A cerimônia é marcada pela gratidão às colheitas e à fertilidade da terra, refletindo a forte ligação do distrito com a agricultura e a fé católica; e tem como ponto alto o nascer do sol durante a celebração.

3ª FEIRA DA ECONOMIA PIQUIRIVAENSE

As comemorações do aniversário de 59 anos incluem a 3ª Edição da Feira da Economia Piquirivaense, promovida pela Escola Municipal do Campo Narciso Simão em parceria com o projeto Jornada de Educação Financeira do Sicredi.

O evento tem como objetivo incentivar o protagonismo estudantil, a consciência financeira e o fortalecimento dos valores comunitários.

Com o lema “Nossa história, seu sabor”, a feira permite que alunos e famílias mostrem serviços, vendam produtos locais e estimulem práticas de sustentabilidade, empreendedorismo e valorização da cultura piquirivaense.

A diretora da escola, Ângela Taís Fiorentini Vieira, reforça o impacto da iniciativa. “A Feira da Economia Piquirivaense é mais que um evento escolar; é um espaço de vivência, aprendizado e valorização da nossa comunidade. Ela aproxima a escola da família, fortalece o espírito de cooperação e mostra às nossas crianças que podem ser protagonistas de um futuro melhor.”

HISTÓRIA E DESENVOLVIMENTO

O povoado de Piquirivaí surgiu entre as décadas de 1940 e 1950, tendo como primeiro morador João Maria Teixeira da Silva, que abriu um armazém de secos e molhados. Desde então, a localidade se desenvolveu com a instalação da igreja, comércio e cerealistas, até ser elevada à condição de distrito em 1966.

Entre seus pioneiros estão nomes como Antonio Araújo (primeira máquina de arroz), Benjamim Moreira (primeiro armarinho), Eloy Marchry (primeira cerealista) e Vera Simão de Almeida (primeira responsável pelo cartório).

DIAS ATUAIS

Com cerca de 1.200 habitantes, Piquirivaí mantém sua economia fortemente ligada à agricultura e à pecuária, com destaque para o cultivo de milho, soja e trigo. O distrito conta com o Colégio Estadual do Campo Jaelson Biácio, a Unidade Básica de Saúde Carlos Antônio e o Estádio Distrital Odair Silvestre, além de um comércio ativo.

PIONEIRISMO

O pioneiro Urcino Pereira, 79 anos, que acompanhou o desenvolvimento do Distrito desde os primeiros anos, ressaltou o orgulho em ver Piquirivaí prosperar. “Sou testemunha da força dessa comunidade, que nasceu com muito trabalho, fé e união. Ver Piquirivaí completar 59 anos é motivo de grande alegria e esperança. Que continuemos a crescer sem perder nossas raízes e valores”, destaca o agricultor, que chegou nesta localidade ainda criança, oriundo do Estado da Bahia com seus pais e irmãos.

“Quando cheguei aqui, em 1958, com 12 anos de idade, era só sapé, samambaia e saúva e algumas casinhas, praticamente uma fazenda. A passagem da rodovia (BR 369) por aqui também um pouco mais pra frente foi importante para que o Distrito de alguma forma se desenvolvesse no seu futuro”, complementa Urcino, que desde que chegou nunca mais residiu fora do distrito.

O prefeito de Campo Mourão, Douglas Fabrício, parabenizou o único distrito do município. “Piquirivaí é motivo de orgulho para Campo Mourão. É uma comunidade que preserva a fé, a tradição e demonstra toda a força do campo paranaense. Celebrar os 59 anos do distrito é também valorizar a sua gente trabalhadora, que contribui diretamente para o desenvolvimento do nosso município”, conclui.