Esporte terá atividades específicas para o Dia de Mulher

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, nesta quarta-feira (8), a Fundação de Esportes organizou algumas atividades especialmente para o público feminino.

No Ginásio de Esportes JK, a partir das 19 horas, haverá treino especial de basquete para mães e amigas da modalidade em Campo Mourão. No mesmo horário, no Ginásio da Vila Urupês, aulão de futsal feminino, enquanto no Centro de Treinamento Uchoa Dojô, será ministrada aula de judô.

A aula para as apreciadoras do handebol será no Ginásio de Esporte do Lar Paraná, a partir das 18h30. Na quinta-feira (9), aulão Sanda (boxe chines feminino), a partir das 19 horas, na Praça da Juventude.

No domingo, dia 12, o Festival de Verão no Parque do Lago terá atividades especiais para as mulheres, entre elas voleibol de areia, a partir das 15 horas. A Fundação Cultural também terá ações para as mulheres no Parque do Lago.