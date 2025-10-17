Entrega de bottons e palestra em evento da Acicam Mulher

Comandado pela presidente Aline Isolani e com a presença de grande número de empresárias, profissionais liberais, executivas e lideranças, a Acicam Mulher realizou concorrido evento na noite desta quinta-feira (16/10). A programação aconteceu na Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam).

A programação foi aberta com a entrega dos botons oficiais da Acicam Mulher as integrantes do conselho, num momento de reconhecimento e valorização. O ato simbolizou o compromisso, a representatividade e a responsabilidade de cada integrante na promoção do desenvolvimento do comércio local e no fortalecimento da presença feminina no associativismo.

O primeiro a discursar foi o presidente da Acicam, Francisco Viudes, que na sequência fez a entrega do botton à presidente da Acicam Mulher Aline Isolani. Na sequência foi feita a entrega às demais integrantes do Conselho da Mulher Empresária (Acicam Mulher). No encerramento da primeira parte do evento, Aline Isolani usou da palavra e ressaltou a importância do conselho.

PALESTRA

Outro momento de destaque no evento foi a palestra proferida pela ginecologista e obstetra Márcia Bonomo, que abordou o tema “Saúde Feminina – Prevenir é o Melhor Remédio”

O Acicam Mulher foi criado no dia 7 de março deste ano com a finalidade de promover a participação feminina no desenvolvimento econômico, social, empresarial e cultural, além de fomentar políticas que valorizem o papel da mulher empreendedora.

No próximo dia 23, às 19 horas, a Acicam Mulher – em parceria com o Sebrae – promove o workshop “Como montar uma vitrine natalina de sucesso e aumentar as vendas”. As inscrições podem ser feitas na secretaria da Acicam.