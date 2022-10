Encontro regional de mulheres empresárias em Campo Mourão

Empreendedoras e gestoras de negócios nas áreas do comércio, indústria e da prestação de serviços de Campo Mourão e dos demais municípios do Vale do Piquirivaí participam no próximo dia 19 de um encontro regional de mulheres empresárias. A frente da promoção estão a Coordenadoria das Associações Comerciais e Empresariais da Região Centro Ocidental do Paraná (Cacercopar), Faciap Mulher e a Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam).

O evento será realizado nas dependências do Paraná Palace Hotel, em Campo Mourão. Ainda não foi divulgada a programação e os organizadores esperam a participação de delegações de toda a região, além da presença marcante de mulheres do setor produtivo de Campo Mourão.

Será a segunda edição do evento, que no ano passado superou as expectativas e reuniu em torno de 100 participantes, com oito municípios da região representados. O sucesso foi não apenas em relação ao número de participantes, mas também pela qualidade das palestras proferidas, as demais atividades desenvolvidas e a interação da plateia ao longo de toda a programação. Outro ponto destacado pelas participantes foi a qualificação e vasta experiências das palestrantes.

Na última reunião mensal da Acicam, a coordenadora do Conselho da Mulher Executiva da entidade, Queila Barbosa da Silva, discorreu sobre o evento e conclamou a participação das empresárias mourãoenses. Palestras e outras atividades farão parte da programação, que será encerrada com um almoço