Rotary Club de Campo Mourão promove Carneiro no Buraco neste domingo

Com o propósito de angariar recursos para duas entidades de Campo Mourão, Centro de Educação Santa Rita (CEDUS) e Fazenda Esperança São Francisco, o Rotary Club Campo Mourão vai promover no próximo domingo, 9, o Carneiro no Buraco, prato típico do município.

O prato será preparado pelo Clube da Panela, por meio do mestre cuca, Peteleco, especialista no preparo da iguaria. Segundo informações dos organizadores, o convite custa R$ 60,00 para adultos e R$ 30,00 (crianças de 6 a 12 anos).

O almoço será servido na Barraca do Rotary Club, no Parque de Exposições, a partir das 11 horas. Ao todo, serão vendidos 1.200 convites.