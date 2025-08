“Dress Code” foi tema de curso da Cmeg/C. Mourão

O projeto Sol – Superação do Olhar, desenvolvido pela Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios de Campo Mourão (Cmeg) cumpriu recentemente mais uma etapa com a realização do curso “Dress Code: a importância no mundo corporativo”. Fernanda Reigota foi a instrutora do treinamento que aconteceu na unidade local do Senac.

Dress code, ou código de vestimenta, refere-se às orientações sobre o tipo de roupa apropriada para diferentes ocasiões. Ele pode variar desde eventos formais, como casamentos com traje black-tie, até ambientes de trabalho mais casuais, onde pode haver um “no dress code” ou um código de vestimenta mais flexível. O objetivo principal do dress code é garantir que as pessoas se vistam de acordo com o contexto, transmitindo a mensagem desejada e evitando situações desconfortáveis.

A importância do Dress Code é cada vez mais reconhecida, levando-se em conta vários aspectos: Comunicação – A roupa transmite mensagens sobre a personalidade, estilo de vida e até mesmo o profissionalismo de uma pessoa; Contexto – O dress code ajuda a garantir que a roupa esteja alinhada com o ambiente e a ocasião, evitando situações constrangedoras; Respeito – Seguir o dress code demonstra respeito pelo evento, pelos anfitriões e pelos demais participantes; imagem – Em ambientes de trabalho, o dress code pode ajudar a transmitir uma imagem profissional e coerente com a cultura da empresa.

PROJETO SOL

A programação do projeto Sol começou a ser desenvolvida no final de abril com o curso vivencial “Abra suas asas! Solte suas feras”, ministrado pela empresária cultural e presidente da Cmeg local, Edilaine Maria de Castro. Na sequência os cursos “MKT Digital” (ministrado por Nicoly Lopes de Souza, da empresa Infinit) e “Líder com postura coach” (com Ana Paula Pavelski, da Profit Master Treinamento e Consultoria). O projeto prosseguiu com o workshop “Como selecionar e treinar uma equipe de sucesso” e o curso “Contador parceiro – Construindo o Sucesso”.

Outras atividades programadas: “Persuasão e comunicação empresarial”, “Neuroestratégia para negócios”, Planejamento Estratégico e participação no Safari Urbano, em Curitiba, no mês de setembro.

CMEG

A Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios de Campo Mourão é ligada a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná/Sistema Fecomércio Sesc Senac e tem o apoio do Sindicato Empresarial do Comércio de Campo Mourão e Região (Sindiempresarial).