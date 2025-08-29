Depoimento e homenagem marcam 1º Encontro Empresarial Feminino

Foi realizada na noite desta quinta-feira (28/08) a edição de estreia do 1º Encontro Empresarial Feminino, nova ação desenvolvida pela Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão, através da Acicam Mulher. O evento aconteceu nas dependências do Cayenna Steak House e contou com a participação de muitas empresárias, além de autoridades e lideranças locais.

A convidada para falar no encontro sobre sua atuação no mundo dos negócios e, sobretudo, como liderança no movimento associativista empresarial foi a empreendedora Fabíola Casoto, que é sócia-proprietária da Loja Fabíola Collection e vice-Presidente da Acicam. “Liderança e Propósito” foi o tema central abordado por ela, que destacou o vertiginoso crescimento da participação feminina nos mais diferentes ramos do setor produtivo. Também expôs desafios enfrentados pelas mulheres empreendedoras e relatou sua atuação na Acicam, ao lado do presidente Francisco Viudes e de toda a atual diretoria.

Fabiola Casoto conclamou as empresárias mourãoenses a participarem mais ativamente das entidades que representam o comércio de bens, o setor de prestação de serviços e as indústrias locais. Também ressaltou que a adesão contribui para o fortalecimento da representatividade do setor produtivo.

Ao final do depoimento, a empresária recebeu uma placa em homenagem a sua destacada atuação como empreendedora e dirigente da Acicam, entregue por Aline Isolani (Presidente da Acicam Mulher), Rose Soares (presidente da Cacercopar – Coordenadoria das Associações Comerciais e Empresariais da Região Centro Ocidental do Paraná)

A programação foi encerrada com o sorteio de brindes.