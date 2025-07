Cmeg no Memorial da Coamo

Integrantes da Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios de Campo Mourão (Cmeg), lideradas pela presidente Edilaine Maria de Castro, realizaram visita ao Memorial da Coamo no final da tarde desta quinta-feira (17/7). O grupo foi recebido pelo assessor de Comunicação da cooperativa, Ilivaldo Duarte, que ciceroneou a visita juntamente com sua equipe.

Cerca de 40 associadas e diretoras da entidade empresarial feminina participaram da visita organizada pela Diretoria de Cultura, Ambiental e Sustentabilidade, através do projeto Conexão Cultural. A visita durou cerca de 1h30min.

O Memorial Coamo foi inaugurado no final do ano passado e é marcado pela avançada tecnologia e a interatividade, passando por três eixos, o passado, o presente e o futuro da cooperativa. Conta com 12 salas e foi projetado para materializar a trajetória histórica da cooperativa, valorizando fatos e conquistas coletivas da Coamo e de seus cooperados.