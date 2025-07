3ª Caminhada do Meio Dia: CM e região na luta contra o feminicídio

Comprometidos com a luta contra o feminicídio, 173 cidades do Paraná confirmaram participação na 3ª Caminhada do Meio Dia. Pela região da Comcam, aderiram ao movimento, Campo Mourão, Terra Boa, Roncador, Boa Esperança, Juranda, Ubiratã, Goioerê e Quarto Centenário.

Os atos de conscientização e em memória das vítimas de violência contra a mulher acontecem simultaneamente em todas as regiões do Estado na próxima terça-feira (22), no Dia Estadual de Combate ao Feminicídio.

A mobilização é promovida pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa (Semipi), como parte da campanha Paraná Unido no Combate ao Feminicídio, e contará com a presença de instituições, organizações sociais, entidades e lideranças locais e religiosas.

Em todas as cidades participantes, a concentração para a mobilização está marcada para as 11h, com o início da caminhada às 12h. O objetivo do ato é reunir todos os entes da sociedade engajados na prevenção, enfrentamento e combate a todas as formas de violência contra as mulheres. O mapa com todos os municípios pode ser acessado neste link.

A Semipi recomenda que os participantes vistam roupas brancas, simbolizando a paz e o compromisso com uma sociedade livre de qualquer forma de violência contra as mulheres.

PROGRAMAÇÃO

As principais cidades do Estado já estão com a programação confirmada para o ato. Em Curitiba, a caminhada terá concentração na Praça Santos Andrade, no Centro, com percurso pela Rua XV de Novembro, finalizando na Praça Osório.

Os municípios que ainda não aderiram ao ato, podem fazer a inscrição junto à Semipi neste link. Por enquanto, o número de municípios participantes é 67% ao registrado em 2024, quando 103 cidades tiveram atos de conscientização.

DIA ESTADUAL

A data de 22 de julho foi escolhida em referência à morte da advogada Tatiane Spitzner, em Guarapuava. O Dia Estadual de Combate ao Feminicídio foi estabelecido pela lei 19.873/2019, sancionada pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior.

Agência Estadual de Notícias