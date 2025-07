Cmeg: Happy Hour supera expectativas

O grande número de participantes, além da diversidade das atividades desenvolvidas, marcou a edição do projeto “Happy Hour – A hora da virada” que aconteceu na noite desta segunda-feira (21). Desta vez, a ação da Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios de Campo Mourão (Cmeg) aconteceu na empresa Baú Dória Brechó, localizada no jardim Araucária.

Segundo as organizadoras do evento, todas as expectativas foram superadas e os objetivos do projeto coordenado pela diretoria de Eventos, Comércio e Turismo foram plenamente alcançados. As participantes foram recepcionadas pela proprietária da empresa, Nívia Dória, acompanhada de familiares, juntamente com integrantes da diretoria da Cmeg local.

A programação incluiu café colonial, cerimonial de abertura, sorteio de brindes, desfile (apresentação da Linguagem Estética do Brechó) e um momento de garimpo e trocas, orientado pelas consultoras de estilo Amanda Barbosa e Day Manganote. Todas as vagas disponibilizadas para participar da promoção esgotaram-se rapidamente.

O “Happy Hour – A hora da virada” é um dos 20 projetos desenvolvidos pela Cmeg/Campo Mourão e a ação conta com o apoio do Sindicato Empresarial do Comércio de Campo Mourão e Região (Sindiempresarial), Sesc e do Senac.

O Baú Doria Brechó é um espaço que valoriza a moda circular, prolongando o ciclo de vida das roupas e reduzindo o desperdício. Assim promove a ressignificação de peças, unindo estilo, consciência e sustentabilidade ao incentivar o consumo responsável. O brechó transforma o ato de vestir em uma escolha ética e ecológica. As peças comercializadas pelo Baú Doria Brechó são garimpadas em diversas cidades, inclusive fora do Estado, norteado sempre pela qualidade, originalidade e bom gosto.

A empresária Nívia Dória, proprietária do Baú Dória Brechó, é associada à Cmeg/Campo Mourão.