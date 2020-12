Cmeg/Campo Mourão define a diretoria para gestão 2021/2022

Foi recentemente definida a composição da diretoria da Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios de Campo Mourão e Região (Cmeg) para o biênio 2021-2022. À frente da entidade, que é ligada a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio), permanecerão Ester de Abreu Piacentini (presidente) e Cláudia Oliveira (vice-presidente).

Também compõem a diretoria para a próxima gestão: Sônia Czachorowski (Diretoria de Comércio, Serviços e Turismo), Margarete Grassi (Diretoria de Responsabilidade Social), Lucilene de Araujo e Marli Corso (Diretoria de Capacitação e Desenvolvimento da Gestão Empresarial), Sônia Regina Affonso e Cristina Schreiner Mota (Diretoria Administrativa e Financeira), Giselta Silva (Diretoria de Marketing e Eventos), Cleire Matilde Arcain, Elvira Pereira e Fátima Pedroso (apoio e colaboração).

A Cmeg/Campo Mourão foi fundada há 11 anos e cerca de 20 municípios paranaenses contam com unidades da entidade empresarial feminina. Segundo a Fecomércio, em torno de 40 por cento das empresas na área do comércio de bens, serviços e turismo são de propriedade ou dirigidas por mulheres no estado.

A Cmeg local tem o apoio do Sindicato Empresarial do Comércio (Sindicam) e entre as atividades desenvolvidas está a oferta de cursos gratuitos, através de parceria com o Senac/Fecomércio, a realização de visitas técnicas (inclusive a cidades de outras regiões) e a promoção de eventos.

Neste ano, em razão das restrições impostas pelo Covid-19, a programação anual foi bastante reduzida. Entre as promoções anuais tradicionalmente realizadas pela entidade está o evento “Mulheres que Fizeram e Fazem História”. Também a escolha da Empreendedora Destaque (que recebe troféu outorgado pela Fecomércio/Câmara da Mulher Empreendedora do Paraná) e a promoção de Rodadas de Negócios com a participação das empresas associadas.

CONFRATERNIZAÇÃO

Recentemente, a diretoria da Cmeg/Campo Mourão realizou festa de confraternização de final de ano. O encontro teve troca de presentes, leitura de mensagem bíblica (com a missionária Maria Clara Barros), oração em ação de graças, desafios culturais, revelação da amiga oculta e jantar.