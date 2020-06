Cmeg/Campo Mourão completa 11 anos de instalação nesta terça-feira

Foi no dia 16 de junho de 2009 que aconteceu a instalação oficial da Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios de Campo Mourão e Região (Cmeg). Portanto, a primeira entidade empresarial feminina da cidade e do Vale do Piquirivaí completa 11 a terça-feira.

A Cmeg/Campo Mourão está ligada a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná/Sistema Fecomércio Sesc Senac, através da Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios do Paraná. Atualmente, a entidade – que tem o apoio do Sindicato Empresarial do Comércio de Campo Mourão e Região (Sindicam) – é presidida pela empresária do ramo de seguros e escritora, Ester Piacentini. No Paraná existem cerca de 20 unidades da Cmeg.

Nenhum evento está programado para comemorar os 11 anos da Cmeg/Campo Mourão. A entidade começou oficialmente a surgir em evento realizado no dia 23 de abril de 2009, no salão do Espaço Allure. Mais de 100 empresárias e gestoras de negócios de Campo Mourão participaram do evento preparatório para a criação da entidade. A programação foi aberta com café da manhã e incluiu ainda palestra e outras atividades.

Também estiveram presentes ao encontro representantes da Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios do Paraná, do Sistema Fecomércio Sesc Senac e do Sindicato Empresarial do Comércio (Sindicam), além de autoridades e lideranças locais. A primeira presidente da entidade foi à empresária do ramo cultural, Edilaine Maria de Castro.

EMPREENDEDORAS DESTAQUE

Entre as atividades do calendário anual de atividades está o outorga do Prêmio Empreendedora Destaque. Cada uma das unidades da Cmeg indica uma empreendedora da sua área de ação e a honraria é conferida pela Fecomércio/Cmeg/PR

Dez empresárias de Campo Mourão já conquistaram o Prêmio Empreendedora Destaque: Lídia Aparecida Cordeiro Fernandes, Leila Maria Tonello da Luz, Margarete Grassi, Iracema Tavares Daleffe, Joana da Silva de Souza, Micalina Lachowski Silveira – “Nina”, Ivone França, Lilian Achôa Claudino, Edilaine Maria de Castro e Ruth Deitos.

A Cmeg/Campo Mourão também realiza cursos e eventos de capacitação para as empreendedoras, além de promover ações de responsabilidade social. Outra promoção de destaque no seu calendário anual é o evento “Mulheres que Fizeram e Fazem História”.

Em razão da pandemia de Covid-19, os cursos e palestras de capacitação estão suspensos. Também não aconteceu a entrega da premiação de Empreendedora Destaque a Ruth Deitos e o evento “Mulheres que Fizeram e Fazem História/2020” não foi realizado.