Motociclista fica ferido em mais um acidente de trânsito

Mais um motociclista foi parar no hospital com ferimentos provocados por acidente de trânsito, em Campo Mourão. Foi por volta das 13h15 desta segunda-feira, na rua Pedro Viriato, esquina com a rua Belin Carolo, região do jardim Aeroporto.

O acidente envolveu um veículo VW/Saveiro e uma Honda Titan. De acordo com as informações, os dois veículos seguiam pela Pedro Viriato, sentido jardim Tropical/Centro.

A colisão ocorreu no momento em que o motorista da Saveiro fez a conversão à esquerda para acessar a rua Belin Carolo. O motociclista, de 20 anos, que vinha logo atrás não conseguiu desviar e bateu forte na lateral da parte traseira do automóvel.

Com o impacto, o rapaz caiu e sofreu ferimentos generalizados. Ele foi atendido pelo Siate e encaminhado ao hospital Pronto Socorro.